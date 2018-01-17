Mazlum-der'den 28 Şubat Kararları İptal Edilsin Açıklaması

Mazlum-Der Mardin Şubesi düzenlediği basın açıklaması ile 28 Şubat kararlarının iptal edilmesi ve bu kararlarla tutuklanan insanların hiçbir bahane olmaksızın serbest bırakılmasını talep etti.

Mazlum-Der Mardin Şubesi tarafından 28 Şubat kararlarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Yenişehir'deki şube binasında düzenlenen basın açıklamasına yönetim kurulu üyeleri ve GİK üyeleri de destek verdi. Açıklamayı Şube Başkanı Mehmet Siraç Acar yaptı. Açıklamada, geçen hafta Mardin'den Ağrı'ya, Adana'dan İstanbul'a bütün Mazlum-Der şubeleriyle eş zamanlı başlatılan basın açıklaması dizisinin ikinci haftasında da aynı talepleri dillendirmek için toplanıldığı bilgisi verildi.

Acar, "28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebinin hemen her kesimden en yükse sesle dillendirildiğini belirterek, "28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı, insanların kendilerine ceza veren hakimlerle aynı cezaevlerinde tutulduğu, örgütçülerin başka kişileri 'örgütçü' diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bu günlerde, 'bu zulme son verilsin' demekten, 'yeter artık' diye haykırmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır. Mazlum-Der olarak, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini ve 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. - MARDİN