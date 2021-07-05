Mazlum Çimen ölümden dündü!
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Mazlum Çimen ölümden dündü!

Mazlum Çimen ölümden dündü!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mazlum Çimen ölümden döndü. Sanatçı, dün akşam Akçakoca yolunda trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Çimen, durumunun iyi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Sanatçı Mazlum Çimen, sevenlerini üzdü. Çimen, Akçakoca yolunda trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kazada, arabanın büyük hasar aldığı, Çimen'in durumunun ise iyi olduğunu öğrenildi. Sanatçı, araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktığı iddia edildi. Sosyal medya hesabında kazayla ilgili açıklama yayınlayan Mazlum Çimen, "Dün akşam Akçakoca yolunda bir kaza geçti başımdan, araba dışında hiç bir hasarım yok, İyiyim. Duyup merak eden ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.

Mazlum Çimen ölümden dündü!

Kaynak: Snob Magazin

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