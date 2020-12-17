"Maziyi Korumak" sergisi arkeoloji, Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor
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"Maziyi Korumak" sergisi arkeoloji, Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor

17.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:53

Meşher'in üçüncü sergisi "Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki" ziyaretçilerini bekliyor.

Meşher'in üçüncü sergisi "Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki" ziyaretçilerini bekliyor.

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kurumlarından olan Sadberk Hanım Müzesi'nin yarım asra yakın bir süre içerisinde oluşan kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması hedeflenerek, koleksiyondan seçilen 210 eser, Meşher'in İstiklal Caddesi'ndeki mekanında sanatseverlerle buluşuyor.

Her bir eserin ait olduğu döneme ışık tuttuğu sergide, milattan önce 6. binyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsü ele alınıyor.

Yaklaşık 19 bini aşkın eserin bulunduğu Sadberk Hanım Müzesi'nin arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen nadide eserlerin bulunduğu sergi, Meşher'in 3 katında sergileniyor.

Serginin en önemli eserleri arasında geç neolitik çağdan kalan ve serginin en yaşlı eseri olan bir kadın figürü, erken tunç çağı mermerden yapılmış kilya tipi bir figürin, Asur dönemi pişmiş topraktan yapılan çivi yazılı sözleşme ve mektuplar, milattan önce 6. yüzyıldan kalan Lydia'lıların bastığı ilk para örneklerinden bir sikke bulunuyor.

Sergide ayrıca Selçuklu ve Osmanlı sanat eserleri arasında havan, tabak, miğfer, İznik ve Kütahya çinileri, Sultan 2. Abdülhamit'e ait tam tıraş takımı, el yazması Kur'an-ı Kerim, Hafız Osman'ın hattıyla yazılmış bir Hilye-i Şerif, dönemin ünlü hattatlarının tablo misali tasarladığı levhalar, sırma işlemeli bindallı entariler, şalvar ve cepkenler, 20. yüzyıl başına tarihlenen Avrupa modasına uygun gelinlikler yer alıyor.

Sadberk Hanım Müzesi Müdürü, aynı zamanda serginin küratörü ve sanat tarihçisi Hülya Bilgi ile arkeolog Senem Özden Gerçeker'in metinlerini kaleme aldığı serginin kitabı ise Türkçe ve İngilizce olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi süresince, Meşher ve Sadberk Hanım Müzesi'nin ortaklaşa hazırlayacağı bir etkinlik programı da planlanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında seminer, atölye ve çocuk etkinlikleri, çevrim içi olarak Meşher'in dijital platformlarında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerini binlerce yıllık bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan sergi, 1 Ağustos 2021'e kadar görülebilecek.

'Maziyi Korumak' sergisi arkeoloji, Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor
'Maziyi Korumak' sergisi arkeoloji, Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor
'Maziyi Korumak' sergisi arkeoloji, Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor
'Maziyi Korumak' sergisi arkeoloji, Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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