Mazıdağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak

Mazıdağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mazıdağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, trafo merkezinde yürütülecek bakım-onarım çalışması sebebiyle

13 Temmuz Cumartesi günü  saat 10.00 - 15.00 saatleri arasında Mazıdağı merkez, Karalanı, Duraklı, Gürgöze, Yukarı Konak, Kemerli ve Yeşilköy  mahallerinde enerji kesintisi uygulanacağı belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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