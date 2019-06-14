MAZHAROĞLU İNŞAAT TARIM 20 YILLIK TECRÜBESİYLE ÇİFTÇİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR

iYİ FİYAT GARANTİSİ ALTINDA ÇALIŞIYORUZ

Mazharoğlu İnşaat Tarım firma sahibi Sayın Sefa Yaman "Ürün yelpazemizde "Kaan" ürün grupları var. Çapa makineleri, süt sağma makineleri, çim biçme makineleri gibi. Bunun yanında yardımcı hobi ürünleri, daha çok mini bahçe ürünlerimiz de mevcut. Onun dışında profesyoneş çiftlik ekipmanlarından yem karma makineleri, yem ezme makineleri, tohum ekim mibzerleri, dip kazan patlatmalar gibi bu tür ürünlerle çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız çiftiçimize kaliteden ödün vermeden daha güzel daha iyi makinaları sunmak. İyi fiyat garantisi altında bir çalışma yapıyoruz." Diye konuştu.

AMACIMIZ ÇİFTÇİMİZİN İŞİNİ GÖRMEK

Sayın Sefa Yaman "Rakiplerimizden bizi ayıran özelliğimiz, fiyat olarak çok afaki bir düşük rakamlar veremeyebiliriz belki müşterimize ama, sattığımız ürünlerin satış sonrasında çiftçimize garanti ve desteğinde yardımcı oluruz. Yani bu makineleri satıp para kazanmaktan daha çok amacımız çiftçimizin işini görmektir." İfadelerini kullandı.