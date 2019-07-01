Mazda, Tekerleklerin Yerinden Çıkması Nedeniyle Binlerce Arabayı Geri Çağırıyor

Biraz deneyimli bir sürücüyseniz tekerleklerinizin birinde bir bijon dahi eksik olsa bir şeylerin yanlış gittiğini hissedebilirsiniz. Bijonların eksik olması ya da yeterince sıkılmaması, çok büyük kazalarsa sebep olabilir. Mazda3'lerde karşılaşılan bu tarz bir sorun nedeniyle Japon devi Mazda birçok aracı geri çağırmak zorunda kaldı.

25 Eylül 2018 ve 19 Nisan 2019 tarihleri arasında üretilen Mazda3 modellerinde fark edilen kronik bir tekerlek problemi, şirketin 25.000 aracını geri çağırmasına sebep oldu. Otomobil üreticisine göre bir üretim hatası, göbek civatasının kafası ile göbek yatağı arasında bir boşluk oluşturdu ve bu da somunların gittikçe gevşemesine sebep olabilir. Bahsi geçen gevşeme gerçekleşirse ve bir an önce müdahale edilmezse tekerleğin yerinden çıkma olasılığı çok yüksek ve tahmin edersiniz ki bu da istenmeyen kazalara sebep olabilir.

Geri çağırılan araçların problemlerinin çözümleri de aslında basit. Bayiliklerde toplanan araçların tekerlerindeki parçaların arasındaki boşluklar, teknisyenler tarafından yok edilecek ve yedek parçalara ihtiyaç duyulmayacak.