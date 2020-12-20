MAZARA DEL VALLO - Hafter güçlerince alıkonulan balıkçılar, İtalya'ya geri döndü (1)
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MAZARA DEL VALLO - Hafter güçlerince alıkonulan balıkçılar, İtalya'ya geri döndü (1)

20.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:19

Libya'da darbeci Halife Hafter güçlerince 108 gün boyunca alıkonulan İtalyan balıkçı tekneleri "Antartide" ve "Medinea"'nın 18 kişilik mürettebatı, kayıtlı oldukları İtalya'nın Mazara Del Vallo limanına geri döndü.

Libya'da darbeci Halife Hafter güçlerince 108 gün boyunca alıkonulan İtalyan balıkçı tekneleri "Antartide" ve "Medinea"'nın 18 kişilik mürettebatı, kayıtlı oldukları İtalya'nın Mazara Del Vallo limanına geri döndü.

MAZARA DEL VALLO - Hafter güçlerince alıkonulan balıkçılar, İtalya'ya geri döndü (1)
MAZARA DEL VALLO - Hafter güçlerince alıkonulan balıkçılar, İtalya'ya geri döndü (1)
MAZARA DEL VALLO - Hafter güçlerince alıkonulan balıkçılar, İtalya'ya geri döndü (1)
MAZARA DEL VALLO - Hafter güçlerince alıkonulan balıkçılar, İtalya'ya geri döndü (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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