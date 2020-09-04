- Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu- Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu- Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti

- Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti Japonya ve Güney Kore'yi vuran Maysak tayfunu, Rusya'nın Vladivostok bölgesinde de etkili oldu.

04.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:10

- Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu

Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti

MOSKOVA - Japonya ve Güney Kore'yi vuran Maysak tayfunu, Rusya'nın Vladivostok bölgesinde de etkili oldu. Binadan kopan plakalar yolda yürüyen bir kadına isabet ederken araçlar ve gemiler de tayfundan sürüklendi.

Japonya, Çin ve Güney Kore'yi vuran Maysak tayfunu hayatı durma noktasına getirirken Japon Denizi'nin "Altın Boynuz" diye adlandırılan noktasında bulunan Rusya'ya ait Vladivostok bölgesinde de etkili oldu. Akşam saatlerinde bölgede etkisini göstermeye başlayan tayfun nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve binaların çatıları uçtu. Tayfuna hazırlıksız yakalanan sokaktaki bir kadının üzerine binalardan kopan plakalar isabet ederken çok sayıda kişi de benzer kazalarda yaralandı.

Vinç çekici, 6 gemiye çarptı

Vladivostok Limanı'nda bulunan vinç çekici, kasırganın etkisiyle denizin üzerinde hareket edince 6 gemiye çarptı. Kaza sonucu maddi hasarlar oluşurken can kaybı ise yaşanmadı. Köprü ve otoyol üstlerinde hareket eden araçlar ise kasırga nedeniyle ilerleyemezken bazı araçların yollarda kaza yaparak ters döndüğü öğrenildi.

Rusya'da hayatı felç eden kasırganın etkisi gece saatlerine doğru azaldı. Bölgede hemen hemen her noktada elektriklerin kesildiği öğrenilirken yaklaşık 600 bin kişiye uyarı yapılarak kimsenin evinden çıkmaması istendi.

- Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu- Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Metin Özülkü Deniz Akkaya
Spor Erkan Kamat Şenol Güneş Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: - Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu- Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:16:45. #1.14#
title