Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu, oyuncuları ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıç özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Maymunlar Cehennemi: Başlangıçfilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmini izleyecek olanların merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Başlangıçkonusu nedir, Maymunlar Cehennemi: Başlangıçoyuncuları kimler ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıçözeti gibi konuları inceliyoruz.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of the Planet of the Apes, safkan bir bilimkurgu/aksiyon... San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: Tom Felton, James Franco, Andy Serkis, Brian Cox, Freida Pinto

Tür: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2011 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Ağustos 2011 Cuma

Senaryo: Pierre Boulle, Rick Jaffa