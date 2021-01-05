Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu, oyuncuları ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıç özeti!
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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu, oyuncuları ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıç özeti!

05.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:11
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu, oyuncuları ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıç özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu, özeti ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin detayları…

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MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlki 1968 yılında çekilen Planet of the Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of the Planet of the Apes, safkan bir bilimkurgu/aksiyon... San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: Tom Felton, James Franco, Andy Serkis, Brian Cox, Freida Pinto

Tür: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2011 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Ağustos 2011 Cuma

Senaryo: Pierre Boulle, Rick Jaffa

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