Mayko ne demek?

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alan apartman görevlisi Bayram'ın annesi ile yaptığı konuşmada geçen "mayko" kelimesi seyircinin dikkatini çekti. Seyirci bölüm sonrası "mayko" kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Mayko ne demek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.