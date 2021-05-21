Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor
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Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Güncel

Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

AK Partili Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, yaylalarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri karla kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışıyor. AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bahar ayları ile birlikte çalışmalarını yayla yollarında yoğunlaştırdıklarını dile getirdi. Babat, "Bunun nedeni bölgemizde temel geçim kaynağının hayvancılık olmasıdır. Vatandaşlarımıza yerleşim alanlarındaki hizmet dışında da ekonomik olarak daha rahat ve daha fazla kazanç sağlamaları açısından dolayı tüm yaylalarımıza yol götürüyoruz. Birkaç gündür yeni yol yapım çalışmaları dışında iki adet JCB tipi kepçemiz, yolda 3 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyip vatandaşlarımıza yolları açıyor" dedi.

Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor
Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor
Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor
Mayıs ayı sonunda 3 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat

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