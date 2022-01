Maya Angelou: ABD'de ilk kez bir siyah kadın 25 cent'lerde

ABD'li şair ve insan hakları aktivisti Maya Angelou, ülkede 25 cent'lik madeni paralara resmi basılan ilk siyah kadın oldu.

2014'te 86 yaşında ölen Angelou, bir başkanlık yemin töreninde ilk kez şiir okuyan kadın olmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı 'American Women Quarters' (Çeyrek Dolarlarda Amerikalı Kadınlar) programı kapsamında bir astronot, bir kabile lideri ve bir oyuncuya da 25 cent'lerde yer verecek.

Ülkenin ilk kadın Hazine Bakanı Janet Yellen, Angelou'nun figürünün yer aldığı madeni paranın piyasa sürülmesiyle ilgili açıklamasında ''Paralarımızı yeniden her tasarladığımızda ülkemiz hakkında bir şeyler söyleme; değer verdiklerimizi ve toplum olarak nasıl ilerlediğimizi anlatma şansımız var'' dedi.

Angelou, Derin Güney'de geçirdiği çocukluğunu anlattığı, 1969'da yayımlanan otobiyografisi ''I Know Why the Caged Bird Sings'' (Kafesteki Kuşların Neden Öttüğünü Biliyorum) ile üne kavuşmuştu.

Derin Güney, ABD'nin güneyinde bulunan bir kültürel ve coğrafi alt bölge.

Pamuk Eyaletleri olarak da adlandırılan Derin Güney, iç savaş dönemi öncesinde kölelerin plantasyonlarda çalıştırıldığı eyaletleri tanımlamak için kullanılan bir kavram.

Onlarca fahri doktora unvanı alan ve 30'dan fazla kitabı bulunan Angelou, 2010'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından sivillere verilen en yüksek devlet nişanı olan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.

25 cent'lerin üzerinde Angelou, doğan güneş ve uçan bir kuş figürünün önünde kollarını açmış olarak resmedildi. Hazine Bakanlığı bu tasarımın Angelou'nun şiiri ve yaşam biçimini simgelediğini belirtti.

Dört simge kadın

Paranın ön yüzünde ise ABD'nin ilk başkanı George Washington'un resmi bulunuyor.

Hazine Bakanlığı önümüzdeki dört yıl içinde 20 adet 25 cent'lik daha çıkaracak. Bu paralarda ülkenin tarihinde önemli yeri bulunan kadınların tasvirleri yer alacak.

Bu yıl çıkarılacak çeyrek dolarlarda ülkenin ilk kadın astronotu Sally Ride, ilk Cherokee lideri ve yerli hakları savunucusu Wilma Mankiller ve Hollywood'daki ilk Çin kökenli Amerikalı film yıldızı kabul edilen Anna May Wong'a da paraların arka yüzünde yer verilmesi planlanıyor.

20 dolarlık banknotlarda 7'nci ABD Başkanı Andrew Jackson'ın yerine, kurduğu "Yeraltı Demiryolu" adlı ağla çok sayıda köleyi kurtaran siyah insan hakları eylemcisi Harriet Tubman'ın portresinin yer verilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Haberi Kaydet