Maviş: "Bu şehrin bütün güzelliği bu zamana kadar perdelenmiş"
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Maviş: "Bu şehrin bütün güzelliği bu zamana kadar perdelenmiş"

20.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:59
Maviş:

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Bu şehrin bütün güzelliği bu zamana kadar perdelenmiş.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Bu şehrin bütün güzelliği bu zamana kadar perdelenmiş. Bunda başta siyasetçiler, yerel yöneticiler olmak üzere hepimiz suçluyuz. Bu şehir başka bir yerde olsa bambaşka bir şehir olurdu" dedi.

Milletvekili Nazım Maviş, ihalesi 24 Mart'ta yapılacak olan Kent Meydanı Projesi ilgili açıklamalarda bulundu. Maviş projenin geç kalınmış bir proje olduğunu belirterek, "Meydan projesinin bitmesiyle 30 yılın 40 yılın projesi hayat bulmuş olacak" diye konuştu.

"Kent Meydanı Projesi 24 Mart'ta ihaleye çıkacak"

Sinop'un marka şehir olma yolunda adım adım ilerlediğini söyleyen Maviş, "Kent Meydanı Projesi 24 Mart'ta ihaleye çıkacak. Bu proje tarihi sularımızın önünü açacak. Adliye-Valilik binasından denize kadar, Sinop o tarihi dokuyla buluşacak. Kentte şu anda askeri gazino olarak kullanılan o harika eşsiz bina sadece kamu görevlilerine değil aynı zamanda Sinop'ta yaşayan bütün hemşerilerimize açık hale gelecek, Millet Kıraathanesi olacak. Orada tarihi surları gölgeleyen, perdeleyen, engelleyen ne kadar kalıntı varsa onların hepsi temizlenmiş olacak. Böylelikle Sinop 'tarih kültür ve medeniyet şehri' kimliğine kavuşmuş olacak. Kent Meydanı Projesi'nin de Sinop'un marka değerine çok önemli katkı yapacağına inanıyorum. Proje tamamlandığında 30 yılın 40 yılın projesi hayat bulmuş olacak. Sinop bence dünyanın sayılı güzel şehirlerinden birisi. Ama maalesef bu şehrin bütün güzelliği perdelenmiş. Bunda hepimiz suçluyuz, başta siyasetçiler, yerel yöneticiler suçlu. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum" şeklinde konuştu. - SİNOP

Maviş: 'Bu şehrin bütün güzelliği bu zamana kadar perdelenmiş'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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