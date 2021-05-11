MAVİ VATAN'IN MUHAFIZI TCG KINALIADA KORVETİ, MİLLİ GURUR YAŞATIYOR

TÜRKİYE'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında inşa edilen dördüncü milli gemisi olan TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatandaki hak menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmek için nöbet görevini sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında inşa edilen dördüncü milli gemisi olan TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatandaki hak menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmek için nöbet görevini sürdürüyor. Ada sınıfının diğer korvetlerine ek olarak 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' gibi farklılıklarla donatılan TCG Kınalıada Korveti'nde gelişmiş donanmalarla yarışabilecek yazılımlar bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Donanması'nın yeni nesil savaş gemisi ihtiyacını karşılaması adına başlatılan projelerden biri olan Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında, TCG Heybeliada, TCG Burgazada ve TCG Büyükada'nın ardından inşa edilen ada sınıfı dördüncü milli gemisi olan TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda nöbet görevini sürdürüyor. Türk mühendislerinin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen TCG Kınalıada Korveti'nde, ada sınıfının diğer korvetlerine ek olarak 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' gibi farklılıklar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatandaki hak menfaatlerinin korunması, uluslararası sularda sancak varlık gösterilmesi ve caydırıcılık sağlanması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmek için nöbet görevini sürdüren TCG Kınalıada Korveti, yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalarla yarışabilecek yazılımlarla donatıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99.5 metre ve genişliği 14.4 metre olarak yapıldı.

10 TONLUK BİR HELİKOPTER İÇİN GEREKLİ PLATFORMA SAHİP

2 bin 400 ton deplasmanı ve 3.9 metre draftıyla 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumunda kısıtlı hareket kabiliyetine sahip olan TCG Kınalıada Korveti, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı ekipmanlarına sahip olacak şekilde dizayn edildi. TCG Kınalıada Korveti'ne 96 kişilik mürettebatın tayini gerçekleşti. Türkiye denizlerinin tüm hava koşullarında denenmiş olan Kınalıada gemisinin personeli ise denizaltılara karşı savunma ve saldırı, hava taarruzuna karşı koyma, asimetrik saldırı gibi çatışma durumlarına yönelik eğitimlerini tamamlayarak savunma ve saldırı silahlarını kullandı.

'ATMACA' FÜZESİNİN FIRLATILMA ŞEREFİ KINALIADA'NIN

Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılan Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı. Öte yandan ada sınıfının diğer korvetlerinden Kınalıada'yı ayıran yerli 'Atmaca' füzesi, ilk defa Türk Donanması'na bağlı bir gemiden fırlatıldı. Bir diğer farklılık olan 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' (ADVENT) ile donatılan TCG Kınalıada'nın ağ merkezli harp yeteneği bulunuyor.

LOGOSUNDA PEK ÇOK ANLAM GİZLİ

TCG Kınalıada'nın logosunda milli mücadelenin 100'ncü yılı olan 2019 yılında hizmete girmesi sebebiyle kalpaklı Atatürk bulunuyor. Logoda bulunan 16 yıldız Tarihte kurulmuş büyük Türk Devletlerini, göğe yükselen roket milli güdümlü mermi 'Atmaca' ile kazanılan uzun menzilli angajman yeteneğini, amblemi çevreleyen hat personelin birbirine olan bağlılığını ve dayanışmasını sembolize ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı