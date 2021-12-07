"Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü" Bursa'da müsilaj konusunda bilgilendirdi

BURSA (AA) - Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında, bilinçlendirme faaliyetleri için hayata geçirilen "Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü" Bursalılarla buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulunca görevlendirilen sivil toplum örgütü Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından Marmara Bölgesi'nde farkındalığın arttırılması amacıyla hayata geçirilen eğitim otobüsü projesinin ikinci durağı, Kocaeli'nin ardından Bursa oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan etkinlikte, Kent Meydanı'nda konuşlanan eğitim otobüsünde 5 gün boyunca çocuklara hem çevre hem de robotik kodlama ile üretim beceri eğitimleri verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka ile projeye destek veren ERTEV Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı Kurucu Başkanı Fahrettin Gülener de eğitim otobüsünde öğrencilerle bir araya geldi.

Otobüsü ziyaret eden öğrencilere çevre mesajları veren Gülener, "Hiçbir iş, doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez. İşinizi doğru yaparsanız önce kendinize, sonra ailenize, şehrimize, vatanınıza ve dünyaya faydalı olursunuz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka da iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli gündemi olduğunu, bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti.