Mavi Kart nedir? Mavi Kart ne işe yarar? Mavi Kart Özellikleri nedir?

Oturum İzni konuları arasında en çok merak edilen konulardan olan Mavi Kart, özellikleri ve şartları ile merak ediliyor. Peki, mavi Kart ne işe yarar? Mavi kart özellikleri nedir?

Doğumla Türk vatandaşı olup, izinle vatandaşlıktan çıkan kişiler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları belirli istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam ederler. Ancak, bu hakların kullanılması için mavi kart ibrazı zorunludur.

MAVİ KART NEDİR?

Mavi Kart doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 28inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen resmi belgedir.

Bu kart başvurusu için https://www.konsolosluk.gov.tr/ internet bağlantısı üzerinden

VATANDAŞLIK başlığı altında bulunan ilgili bölümden randevu

alınması gerekmektedir.

Mavi kartlar, ülkemizdeki nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklerce düzenlenebilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Alman kimlik kartı

2. 2 adet vesikalık fotoğraf,

3. Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra medeni hal değişikliğini gösteren belge ve Türkçe tercümesi,

4. Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra doğan çocukların Uluslararası Doğum Belgesi (Internationale Geburtsurkunde-Formule A),

5. Varsa eski pembe kart veya mavi kart.

Önemli Notlar

Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuk sahibi olma, evlenme, boşanma, isim değiştirme gibi olayların mavi kartlılar kütüğüne işlenebilmesi için söz konusu olaylara ilişkin bildirim yapılması gerekmektedir. Sözkonusu bildirim başvuruları için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Mavi Kartlılar Kütüğüne Evlilik Bildirimi İçin Gerekli Belgeler:

1. Evlilik Yurtdışında gerçekleştiyse, Uluslararası evlenme belgesinin aslı/Internationale Heiratsurkunde bei Eheschliessung im Ausland

2. Evlilik Türkiye'de gerçekleştiyse, Uluslararası Aile Cüzdanının noter tasdikli fotokopisi

3. Eşlerin Alman kimlikleri veya pasaportları (Türk ya da Alman olmayan yabancı eşlerin sadece pasaportu kabul edilmektedir.)

4. İki adet Fotoğraf

5. İkametgâh belgesi/ Erweiterte Meldebescheinigung (Medeni hali gösteren belge)

Mavi Kartlılar Kütüğüne Boşanma Bildirimi İçin Gerekli Belgeler:

1. Alman mahkemesince kesinleşen boşanma kararının Apostil şerhli aslı/Rechtskräftiges Gerichtsurteil mit Apostille

2. Eşlerden biri Türk vatandaşı ise Almanya'daki boşanma kararı hakkında Türkiye'deki mahkemelerce verilen tanıma-tenfiz kararı

3. Alman kimlik kartı

4. Boşanılan eşe ait kimlik bilgileri

5. İki adet Fotoğraf

Mavi Kartlılar Kütüğüne Çocuk Doğum Bildirimi İçin Gerekli Belgeler:

1. Uluslararası doğum belgesinin aslı/Internationale Geburtsurkunde-Formule A

2. Alman pasaportunun/kimlik kartının noter tasdikli tercümesi (6 yaştan itibaren)

3. İki adet Fotoğraf

Mavi Kartlılar Kütüğüne Ölüm Tescili İçin Gerekli Belgeler:

1. Uluslararası Ölüm Belgesi (Internationale Sterbeurkunde-Formule C) veya yabancı ülke makamlarınca verilen ölüm belgesinin apostil tasdiki ve Türkçe tercümesi (konsolosluk Noter onaylı)

Mavi Kartlılar Kütüğünde İsim Ve Cinsiyet Değişikliği:

1. İsim/cinsiyet değişikliğine dair resmi makamlardan alınan belge (apostilli/noter tasdikli çevirisiyle)/Namensänderungsurkunde/Geschlechtsänderungsurkunde (mit Apostille und notariell beglaubigter Übersetzung)

2. Alman kimliğinin fotokopisi

3. İki adet fotoğraf