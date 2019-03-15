Mavi, 2018'De Gelirlerini % 32 Artırdı

Konsolide gelirini geçen sene aynı döneme göre yüzde 32 artırarak 2 milyar 353 milyon TL'ye yükselten Mavi, net karını yüzde 12 artışla 101 milyon TL'ye taşıdı. Mavi, yüksek kalite, doğru fiyatlama, yüksek satış oranı, etkili stok ve nakit akış yönetimi ile FAVÖK'ünüyüzde 46 artırdı. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 14,1'denyüzde 15,6'ya çıktı.

Mavi yılda 1 milyonun üzerinde müşteri kazanımını 2018'de de sürdürdü

Dünyanın dört bir yanındaki mağaza sayısını 427'ye çıkaran Mavi,2018 yılında e-ticaret gelirlerini yüzde 103 oranında artırırken tüm kanallarda hedeflerin üzerinde büyüme sağladı. Kalite ve güven anlayışıyla, 2018'de 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanan Mavi, sektörünün lider CRM programında aktif üye sayısını 5.3 milyona, tüm CRM müşterilerini ise 7.3 milyona taşıdı.

2018 yılında Türkiye'de net 13 yeni mağaza açan, 10 mağazasını ise genişleten Mavi, toplam satış alanını 149 bin metrekareye çıkardı. Güçlü marka bilinirliği, üstün hizmet ve kalite anlayışıyla doğru ürün ve doğru fiyat stratejisi sayesinde birebir aynı mağazalarda (like-for-like) yüzde 22,5 oranında büyüme yakaladı.

Müşteri odaklı yaklaşımla birebir aynı mağazalarda (like-for-like) %22,5 büyüdü

Sürdürülebilirlik ilkesiyle her alanda güçlü bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, markanın 2018 performansı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Güçlü marka kimliğimiz, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar her alana taşıdığımız toplam kalite anlayışımız, müşterilerimizle kurduğumuz sağlam bağ ve insan kaynağımız ile 2018, sürdürülebilir hedefler doğrultusunda önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Stratejik önem taşıyan tüm alanlarda hedeflerimizin üzerinde büyüme kaydettik. Bu başarıda özellikle, bir önceki seneyle birebir aynı mağazalarda (like-for-like) yakaladığımız yüzde 22,5'lik artış önemli rol oynadı.

Müşterilerimizi iyi anlamak, her alanda onların ihtiyaçlarını karşılamak ve 'En mutlu Mavi müşterisi' yaratmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl ortalama 1 milyon yeni müşteriyi Mavi deneyimi ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz."

Mavi'nin, tüm perakende operasyonlarında verimlilik odaklı, sağlam bir performans sergilediğini belirten Yavuz, "Türkiye'de 2018 yılında, net 13 yeni mağaza açtık, verimli büyümek adına 10 mağazamızı genişlettik ve toplam satış alanımızı 149 bin metrekareye çıkardık. Dünyada da 35 ülkede 427 mağazaya ulaştık. Önceliklerimizin başında gelen e-ticaret kanalında yüzde 103 oranında büyüme sağladık. İşletme giderleri ve kira maliyetlerine yönelik etkili stratejimiz de FAVÖK marjının beklentimiz dahilinde 150 baz puan artırarak yüzde 15,6 olmasına destek oldu. Tüm Mavi ekibine bu sağlıklı ve istikrarlı büyümeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler