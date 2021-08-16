Mavi dolunay ne zaman? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay saat kaçta izlenecek?
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Mavi dolunay ne zaman? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay saat kaçta izlenecek?

Mavi dolunay ne zaman? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay saat kaçta izlenecek?
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Gökyüzüne ilgisi olanların en çok merak ettiği konular arasında yer alan Mavi dolunay ne zaman? sorusu yer almakta. Peki, Mavi dolunay ne zaman? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay saat kaçta izlenecek? Mavi dolunay gözle görülebilir mi?

Gökyüzüne ilgisi olanların en çok merak ettiği konular arasında yer alan Mavi dolunay ne zaman? sorusu yer almakta. Peki, Mavi dolunay ne zaman? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay saat kaçta izlenecek? Mavi dolunay gözle görülebilir mi? İşte detaylar haberimizde...

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşecekti.

Ayı görmek için en iyi zaman olacak çünkü gökyüzü çok net olacak. Ayın doğuşu 18: 28'de başladı.

Mavi ay, aynı ay içinde iki dolunayın meydana geldiği zamandır, ikinci dolunaya mavi ay denir. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13'üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, mavi ay ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Mavi Ay" bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter. Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide "sinodik dönem" dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz

Böyle tanımlanmış olsaydı her ay 29.53 gün sürerdi. Oysa ki Güneş takviminde aylar 28, 29, 30 ya da 31 gün sürer ve toplam bir yıl da 29.53 * 12 = 352.2 gün değil 365.25 gündür! Bu nedenle bir aya aynı evreden (sözgelimi Dolunay ama Yeniay olsa da farketmez, ilkdördün olsa da) iki tane denk geldiği olur. (Aynı nedenle Ramazan ayı her yıl 11 gün öne kayar!) Güneş takviminde bir yıl yine bu nedenle 12.37 tane ayrı evreden içerir. Bu 0.37'ler birleşip 2-3 yılda (tam olarak 2.7 yılda) bir 13. Dolunay'ın bir yıl içerisine sığmasına neden olur. İşte böyle olduğunda gerçekleşen 13. dolunay "Mavi Ay" adını alır. Adını, İngilizce'de eski bir terim olan ve "ihanet eden" anlamına gelen "belewe" kelimesinin zaman içerisinde "blue" yani mavi kelimesine dönüşmesinden alan bu kültürel olgu, insanlar bir yılda 12 dolunay beklerken gerçekleşen 13. dolunayın takvime "ihanet" ettiği göndermelerinden alır. Ay'ın rengi ile hiçbir ilgisi yoktur. Sky & Telescope dergisinin Mart 1946 sayısı genel kabul gören orjinal tanımı alıp (yanlış anlayarak) bir ayda gerçekleşen ikinci dolunaya ilgi çekmek üzere "Mavi Ay" demiştir. Ay ancak çok özel durumlarda, volkanik patlamalar gibi Dünya'nın atmosfer parçacık yoğunluk, boyut ve yapısını kısa sürelerle değiştiren doğa olayları sonrası "mavimsi" bir renkte görülebilir.

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Mavi dolunay ne zaman? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay saat kaçta izlenecek? - Haberler
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