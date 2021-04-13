Mavi-Beyazlılar turnuvaya damga vurdu

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası müsabakalarına damga vurdu.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KİCK BOKS TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI

15 ülkeden bin 637 sporcunun katıldığı müsabakalarda Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı 10 sporcusu, 3 Avrupa Kupası Şampiyonluğu'nun yanı sıra 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Mavi-beyazlılardan bir sporcu da elde ettiği başarının ardından milli takıma girmeye hak kazandı.

Takım antrenörü Murat Akman maçlarda derece alan sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılarak elde edecekleri dereceye göre Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklarını belirtti.

YİĞİTBAŞI: BİZ BÜYÜK BİR SPOR KULÜBÜYÜZ

Turnuvada kazanılan başarıların ardından konuşan kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, "Biz büyük bir spor kulübüyüz. Amatör branşlarda elde ettiğimiz başarılarla gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Aynı zamanda milli takımlara sporcu göndererek hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bu başarılara elde etmemize vesile olan, bizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler