Mavi-Beyazlılar turnuvaya damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mavi-Beyazlılar turnuvaya damga vurdu

Bültenler - Haberler | Güncel
Mavi-Beyazlılar turnuvaya damga vurdu

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası müsabakalarına damga vurdu.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KİCK BOKS TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI

15 ülkeden bin 637 sporcunun katıldığı müsabakalarda Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı 10 sporcusu, 3 Avrupa Kupası Şampiyonluğu'nun yanı sıra 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Mavi-beyazlılardan bir sporcu da elde ettiği başarının ardından milli takıma girmeye hak kazandı.

Takım antrenörü Murat Akman maçlarda derece alan sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılarak elde edecekleri dereceye göre Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklarını belirtti.

YİĞİTBAŞI: BİZ BÜYÜK BİR SPOR KULÜBÜYÜZ

Turnuvada kazanılan başarıların ardından konuşan kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, "Biz büyük bir spor kulübüyüz. Amatör branşlarda elde ettiğimiz başarılarla gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Aynı zamanda milli takımlara sporcu göndererek hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bu başarılara elde etmemize vesile olan, bizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Canan Ergüder Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Necip Uysal Caner Erkin Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mavi-Beyazlılar turnuvaya damga vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:08:09. #1.16#
title