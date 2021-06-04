Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı
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Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: "2023 yılı için turizmde çok iddialı ve çok büyük hedeflerimiz var" Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde yaklaşık 350 metre sahil uzunluğuna sahip bin 500...

Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"2023 yılı için turizmde çok iddialı ve çok büyük hedeflerimiz var"

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde yaklaşık 350 metre sahil uzunluğuna sahip bin 500 şezlong kapasiteli mavi bayraklı "Kemer Çamyuva Halk Plajı"nın açılışı yapıldı.

Yaklaşık 350 metre sahil uzunluğuna sahip 33 bin 261 metrekare alanda toplam bin 500 şezlong kapasiteli mavi bayraklı "Kemer Çamyuva Halk Plajı"nın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan yaptığı konuşmada, "20 milyonu Antalya'da olmak üzere Türkiye'de 75 milyon turisti ağırlayıp, 65 milyar dolar gibi Türkiye açısından çok büyük önem ifade eden bir hedefimiz vardı ve bu hedefe emin adımlarla ilerlemekteydik. Bu hedeflere ulaşmamızın önünde de herhangi bir sorun gözükmüyordu. Her şey gayet iyiydi, rakip ülkelere göre çok fazla üstünlüklerimiz vardı. Özellikle kültürümüz, doğamız, arkeolojik değerlerimiz, ki bunlar kopyalanması mümkün olmayan, bu topraklar tabii insanlığın ve uygarlığın ilk başlangıç noktası olduğu için tarih boyunca birçok değerli ve paha biçilmez değerleri de bünyesinde barındırıyor. Bu avantajlarımızla beraber biz dünyada 2023'te ilk 5 içerisine giren 65 milyar doların üzerinde turizm geliri olan bir ülke konumuna gelecektik" dedi.

"Covid19 virüsü tüm dünyayı etkilediği gibi maalesef bizi de etkiledi"

Alpaslan, turizmin, iş demek, istihdam demek, insanlar açısından sonuçları çok önemli bir yer tutan, katma değeri çok yüksek olan, tarımdan ticarete, mobilyadan her türlü üretime kadar birçok alanda olumlu etkisi olacak olan bir sektör olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla Türkiye böyle bir konjonktürde emin adımlarla ilerlerken, maalesef 2019 sonlarında Çin'de ortaya çıkan Covid19 virüsü tüm dünyayı etkilediği gibi maalesef bizi de etkiledi. Ekonomimizi, insanların hayatını, konforunu, sağlığını da etkiledi" diye konuştu.

"Güzel bir tesis oldu"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da mavi bayraklı plajların Kemer'de artıyor olmasının memnuniyetini dile getirdi. Açılışı yapılan halk plajının yapıldığı alanın daha önce çok kötü olduğunu hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız buraya çok güzel bir yatırım yaptı. Giriş ücretsiz olacak ancak şezlonglardan cüzi bir miktar alınacakmış. Her şeye rağmen çok güzel bir tesis oldu" dedi.

"Kemer Belediyesi olarak her türlü desteği verdik"

Topaloğlu, halk plajının yapımına başlanıldığı andan itibaren Kemer Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini de kaydederek, "İnsanlar Kemer'den ev satın alıyor ve yatırım yapıyor. Denizi doğası ve sahilleri güzel olması burada en büyük etken. Daha önce Kemer'de denize girecek yer yoktu. Kemer merkezdeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkında halk daha önce ücret ödeyerek denize giriyordu. Biz bunu kaldırdık ve yeniden düzenleyerek halka açtık. Bu tarz tesislerin artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Başkan Topaloğlu ve katılımcılar, daha sonra açılış kurdelesini keserek, mavi bayrak alan tesisin hayırlı olmasını diledi. Bakan Yardımcısı Alpaslan, Başkan Topaloğlu ve davetliler daha sonra açılışı yapılan alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı
Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı
Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı
Mavi bayraklı bin 500 şezlong kapasiteli Çamyuva Halk Plajı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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