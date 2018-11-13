Trabzon'da, Mavi Balina Oyunu Oynayan Liseli Genç İntihar Etti
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 16 yaşındaki genç, evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Liseli gencin intihar etmeden önce 'Mavi Balina' oyunu oynadığı ortaya çıktı.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Ahmet Kağan G. (16), evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Ahmet Kağan G.'nin intihar etmeden önce 'Mavi Balina' oyunu oynadığı ortaya çıktı.
MAVİ BALİNA OYUNU OYNADI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçenin Akköse Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Cansız Kom Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra evlerinin bahçesine çıktı. Ahmet Kağan G., evden aldığı tabancayla başına ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları, Ahmet Kağan G.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini saptadı.
BİLGİSAYARA EL KONDU
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Kağan G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu.
Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G.'nin bugün toprağa verileceği belirtildi.
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Gençlerimizin Nasihate Çok İhtiyacı Var...,Toplumu yoldan çıkaran o kadar,,argüman ve sebep varki,,bunları ortadan kaldırmadan,,nasihatinde pek faydası olmaz..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çocukları gençleri çaktırmadan denetleyin sayın anne babalar. Başı boş bırakmayın. Karnını doyurunca çocuk baktım zannetmeyin. Hal ve hareketlerinde bir gariplik sezerseniz hemen psikoloğa götürün. Herkesin özellikle ergenlerin psikolojik destek almaları çok faydalıdır. Bunda utanılacak bir şey yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu sanal alem insanları o kadar uyuşturuyor ki beyinlerini kullanamaz hale geliyorlar sonundaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kendine yeten bilinçli genç yetiştirmek bukadar zor olamaz . Bizde yetiştirdik bizimkilerde bilgisayar oyunu oynuyor ama iyiyi kötüyü öğrettiğimizden nerde duracağını biliyor. Bu gence çok üzüldümCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bence oyunu araştıracağınıza tabancayı araştırınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır