Mavera ne zaman çekildi? Mavera dizisinin konusu nedir?

Mavera ne zaman çekildi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Mavera, ES Film imzalı, Ahmed Yesevi'nin hayatını anlatan tarihi ve dini türündeki Türk televizyon dizisi olan Mavera konusu nedir? Mavera dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

TRT1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak yayınlanacak yeni bir dizi başladı. Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek olan dizi, bir mini dizi olarak yayınlanacak. Mavera dizisi, İslamiyet'i Türklere anlatan Ahmet Yesevi ve arkadaşlarının yasadığı olayları konu ediniyor. Peki, Mavera ne zaman çekildi? Mavera dizisinin konusu nedir?

MAVERA DİZİSİ KONUSU

Tarihteki ilk alperenlerin ve onlardan biri olan Hace Ahmed Yesevi'nin hayatını anlatıyor. Dizide, Hace Ahmed Yesevi ve beraberindeki Türkistanlı üç derviş, Yusuf Hemedani tarafından zamanın parlak şehirlerinden biri olan Bağdat'a gönderilir.

Yusuf Hemedani tarafından Bağdat yerleşkesine gönderilen Ahmed Yesevi'nin Bağdat'ta verdiği mücadeleyi konu alacak.

Birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izlenme rekorları kıran TRT 1'de yeni bir dizi daha başlıyor: "Mavera" Hâce Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce'nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat'tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed'in "Alp" bileğiyle koruyup, "Eren" yüreğiyle kucaklayacağı insanlar… Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi'nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor. "Mavera" 12 Nisan'dan itibaren Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün TRT 1'de…

MAVERA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı ramazana özel mini bir dizi Mavera, 12 Nisan 2021 tarihinde ilk kez TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Toplamda 30 bölümden oluşan dizi Ramazan bayramında son bulacak.

MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine can veren ünlü oyuncu Tansel Öngel, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera dizisinde "Mahmud" rolüyle seyircinin karşısına çıkıyor.