MAÜ'DEN ücretsiz ingilizce ve japonca kursları MAÜ Sürekli Eğitim Merkezinden (SEM) yapılan açıklamada, İngilizce ve Japonca kursların başlayacağı belirtilerek dil öğrenmeye istekli olan herkesi başvuruya davet etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi toplumun ve hayatında merkezinde yer alan ve günlük yaşantının artık vazgeçilmez bir koşulu haline gelen dil eğitiminde bir adım daha atarak İngilizcenin yanında ücretsiz Japonca kursu başlatıyor.

Sürekli Eğitim merkezi Müdürü Davut Özhan yaptığı açıklamada "Dil öğrenmek artık lüks değil bir ihtiyaç. Günümüzde bazen bir yabancı dili bilmek dahi yeterli olmayabiliyor. Mardin gibi ulusal ve uluslararası turizmin gözde destinasyonlarından birisi olan şehrin üniversitesi olarak biz de bu noktada şehre dokunarak üzerimize düşeni yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda merkezimiz bünyesinde ücretsiz İngilizce ve Japonca kurslarına başlayacağız" dedi.

SEM Müdürü Özhan açıklamasında "İngilizce kursumuz temel İngilizce başlangıç seviyesinde yapılacak olup kursa başvurular 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve yeterli sayıya ulaşılması durumunda kurslarımız 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 15 Ekim 2020'de sona erecek, kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Kursumuz tamamen ücretsiz olacaktır" dedi.

İngilizce dışında Mardin'de ilk kez Japonca kursunun da düzenleneceği bilgisini veren Özhan, "belki de bölgede bir ilk olarak Üniversitemiz bünyesinde ücretsiz Japonca kursu da başlatıyoruz. Japonca çalışmak isteyen ya da bu dile ilgi duyan herkesin başvurabileceğini belirten Özhan, kursun Eylül ayında başlamasını planladıklarını belirterek başvuru ile ilgili detayların https://www.artuklu.edu.tr/surekli-egitim-merkezi adresinde ilan edileceğini belirtti.

MAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise, MAÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) bünyesinde online Süryanice kursunun başlayacağı belirtildi.

Açıklamada bu kursla birlikte, Mardin'in ve bölgenin kadim dillerinden olan Süryanice'nin geniş toplum kesimlerine tanıtılarak unutulmasının önüne geçilmesi amacıyla temel düzeyde Süryanice okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi edinmesinin sağlanması ve klasik Süryanicenin temel gramer konularını öğrenmesinin amaçlandığı ifade edilerek kursların 31 Ağustos 2020'de başlayarak 8 hafta boyunca süreceği belirtildi. Kursun ücretli olduğunun belirtildiği açıklamada, kurs hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.artuklu.edu.tr/mauzem adresinden ulaşılabileceği bilgisi de verildi

Kaynak: Bültenler