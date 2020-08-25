MAÜ'DEN ücretsiz ingilizce ve japonca kursları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MAÜ'DEN ücretsiz ingilizce ve japonca kursları

MAÜ Sürekli Eğitim Merkezinden (SEM) yapılan açıklamada, İngilizce ve Japonca kursların başlayacağı belirtilerek dil öğrenmeye istekli olan herkesi başvuruya davet etti.

MAÜ'DEN ücretsiz ingilizce ve japonca kursları
25.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:36

Mardin Artuklu Üniversitesi toplumun ve hayatında merkezinde yer alan ve günlük yaşantının artık vazgeçilmez bir koşulu haline gelen dil eğitiminde bir adım daha atarak İngilizcenin yanında ücretsiz Japonca kursu başlatıyor.

Sürekli Eğitim merkezi Müdürü Davut Özhan yaptığı açıklamada "Dil öğrenmek artık lüks değil bir ihtiyaç. Günümüzde bazen bir yabancı dili bilmek dahi yeterli olmayabiliyor. Mardin gibi ulusal ve uluslararası turizmin gözde destinasyonlarından birisi olan şehrin üniversitesi olarak biz de bu noktada şehre dokunarak üzerimize düşeni yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda merkezimiz bünyesinde ücretsiz İngilizce ve Japonca kurslarına başlayacağız" dedi.

SEM Müdürü Özhan açıklamasında "İngilizce kursumuz temel İngilizce başlangıç seviyesinde yapılacak olup kursa başvurular 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve yeterli sayıya ulaşılması durumunda kurslarımız 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 15 Ekim 2020'de sona erecek, kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Kursumuz tamamen ücretsiz olacaktır" dedi.

İngilizce dışında Mardin'de ilk kez Japonca kursunun da düzenleneceği bilgisini veren Özhan, "belki de bölgede bir ilk olarak Üniversitemiz bünyesinde ücretsiz Japonca kursu da başlatıyoruz. Japonca çalışmak isteyen ya da bu dile ilgi duyan herkesin başvurabileceğini belirten Özhan, kursun Eylül ayında başlamasını planladıklarını belirterek başvuru ile ilgili detayların https://www.artuklu.edu.tr/surekli-egitim-merkezi adresinde ilan edileceğini belirtti.

MAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise, MAÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) bünyesinde online Süryanice kursunun başlayacağı belirtildi.

Açıklamada bu kursla birlikte, Mardin'in ve bölgenin kadim dillerinden olan Süryanice'nin geniş toplum kesimlerine tanıtılarak unutulmasının önüne geçilmesi amacıyla temel düzeyde Süryanice okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi edinmesinin sağlanması ve klasik Süryanicenin temel gramer konularını öğrenmesinin amaçlandığı ifade edilerek kursların 31 Ağustos 2020'de başlayarak 8 hafta boyunca süreceği belirtildi. Kursun ücretli olduğunun belirtildiği açıklamada, kurs hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.artuklu.edu.tr/mauzem adresinden ulaşılabileceği bilgisi de verildi

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı Güncel
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fatih Dönmez Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Hadise Halit Ergenç Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: MAÜ'DEN ücretsiz ingilizce ve japonca kursları - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:36:23. #1.15#
title