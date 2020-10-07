Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?
Hollywood sektörünün göz bebeği, yer aldığı her proje ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan ve başarıları ile bütün yönetmenlerin listelerinin en başında olan Matt Daman filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?
Başarılı aktör, birçok Hollywood projesinde yer almış ve bulunduğu her işte alkışları toplamış bir aktör olarak Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?
MATT DAMON FİLMLERİ
Köstebek/The Departed
Kirli Sırlar/The Good Shepherd
Ocean's Eleven
Ocean's 12/Ocean's Twelve
Ocean's 13/Ocean's Thirteen
Er Ryan'ı Kurtarmak/Saving Private Ryan
Bagger Vance Efsanesi/The Legend of Bagger Vance
Dogma
Yetenekli Bay Ripley/The Talented Mr. Ripley
Tutku/Rounders
Yağmurcu/Rainmaker
Can Dostum/Good Will Hunting
Dünyadan Sonra/Titan A.E.
The Third Wheel
Sessiz ve Derinden/Jay & Silent Bob Strike Back
Özgür Ruh/Spirit: Stallion of the Cimarron
Gerry
Geçmişi Olmayan Adam/The Bourne Identit
Takıldım Sana/Stuck On You
Medusa Darbesi/The Bourne Supremacy
Eurotrip
Syriana
Çılgın Kardeşler/The Brothers Grimm
Son Ültimatom/The Bourne Ultimatum
ÖDÜLLER
1997: National Board of Review – Özel Başarı Ödülü, Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte
1997: Broadcast Film Critics Association – En iyi orjinal senaryo , Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte
1997: Broadcast Film Critics Association – Çıkış yapan performans, Good Will Hunting
1997: Golden Satellite – En iyi film ve orjinal senaryo, Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte
1997: Chicago Film Critics -Gelecek vaad eden oyuncu, Good Will Hunting
1998: Berlin Film Festival – Büyük başarı ödülü, Good Will Hunting
1998: Golden Globe – En iyi senaryo, Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte
1998 – Oskar – En iyi senaryo: Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte 1998: ShoWest – Gelecek vaad eden aktör
MATT DAMON KİMDİR?
Matt Damon 8 ekim 1970'de ABD'de Massachusetts'de dünyaya geldi. Emlak komisyoncuus bir baba ve çocuk profesörü bir anneden doğan Matt Damon bu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyay geldi. Ağabeyi Kyle Damon bir heykeltraştı. Ailesi İskoç ve İngiliz asıllıdır. Anneanne tarafından da Finlanlandiya'lıdır. İngilizce eğitimi almak üzere Harvard Üniversitesi'ne başladıysa da iki dönem sonra bırakarak oyunculuğa geçen Damon,ilk oyunculuk deneyimlerini American Reportory Tiyatrosu'nda ve Boston'daki tiyatrolarda aldığı rollerle kazandı. 1988 yılında ilk sinema deneyimi Mystic Pizza'nın (Mystic Pizza filminde tek satırlık bir konuşması vardı. Bu film aynı zamanda Julia Roberts'ın da ilk filmi olma özelliğini taşıyor.