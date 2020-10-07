Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?
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Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?

07.10.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:08
Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?

Hollywood sektörünün göz bebeği, yer aldığı her proje ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan ve başarıları ile bütün yönetmenlerin listelerinin en başında olan Matt Daman filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?

Başarılı aktör, birçok Hollywood projesinde yer almış ve bulunduğu her işte alkışları toplamış bir aktör olarak Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?

MATT DAMON FİLMLERİ

Köstebek/The Departed

Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?

Kirli Sırlar/The Good Shepherd

Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?

Ocean's Eleven

Matt Damon filmleri? Matt Damon kimdir? Matt Damon nerelidir? Matt Damon'ın filmleri hangileridir?

Ocean's 12/Ocean's Twelve

Ocean's 13/Ocean's Thirteen

Er Ryan'ı Kurtarmak/Saving Private Ryan

Bagger Vance Efsanesi/The Legend of Bagger Vance

Dogma

Yetenekli Bay Ripley/The Talented Mr. Ripley

Tutku/Rounders

Yağmurcu/Rainmaker

Can Dostum/Good Will Hunting

Dünyadan Sonra/Titan A.E.

The Third Wheel

Sessiz ve Derinden/Jay & Silent Bob Strike Back

Özgür Ruh/Spirit: Stallion of the Cimarron

Gerry

Geçmişi Olmayan Adam/The Bourne Identit

Takıldım Sana/Stuck On You

Medusa Darbesi/The Bourne Supremacy

Eurotrip

Syriana

Çılgın Kardeşler/The Brothers Grimm

Son Ültimatom/The Bourne Ultimatum

ÖDÜLLER

1997: National Board of Review – Özel Başarı Ödülü, Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte

1997: Broadcast Film Critics Association – En iyi orjinal senaryo , Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte

1997: Broadcast Film Critics Association – Çıkış yapan performans, Good Will Hunting

1997: Golden Satellite – En iyi film ve orjinal senaryo, Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte

1997: Chicago Film Critics -Gelecek vaad eden oyuncu, Good Will Hunting

1998: Berlin Film Festival – Büyük başarı ödülü, Good Will Hunting

1998: Golden Globe – En iyi senaryo, Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte

1998 – Oskar – En iyi senaryo: Good Will Hunting; Ben Affleck'le bilikte 1998: ShoWest – Gelecek vaad eden aktör

MATT DAMON KİMDİR?

Matt Damon 8 ekim 1970'de ABD'de Massachusetts'de dünyaya geldi. Emlak komisyoncuus bir baba ve çocuk profesörü bir anneden doğan Matt Damon bu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyay geldi. Ağabeyi Kyle Damon bir heykeltraştı. Ailesi İskoç ve İngiliz asıllıdır. Anneanne tarafından da Finlanlandiya'lıdır. İngilizce eğitimi almak üzere Harvard Üniversitesi'ne başladıysa da iki dönem sonra bırakarak oyunculuğa geçen Damon,ilk oyunculuk deneyimlerini American Reportory Tiyatrosu'nda ve Boston'daki tiyatrolarda aldığı rollerle kazandı. 1988 yılında ilk sinema deneyimi Mystic Pizza'nın (Mystic Pizza filminde tek satırlık bir konuşması vardı. Bu film aynı zamanda Julia Roberts'ın da ilk filmi olma özelliğini taşıyor.

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