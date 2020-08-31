Matrix Revolutions filmi konusu nedir? Matrix Revolutions oyuncuları ve Matrix Revolutions özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Matrix Revolutions filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Matrix Revolutions konusu, özeti ve Matrix Revolutions oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Matrix Revolutions filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Matrix Revolutions filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Matrix Revolutions filmini izleyecek olanların merak ettiği Matrix Revolutions konusu nedir, Matrix Revolutions oyuncuları kimler ve Matrix Revolutions özeti gibi konuları inceliyoruz.

MATRİX REVOLUTİONS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Makineler Zion'a ulaşmak için kazmaktadırlar. Ajan Smith ise kendi bağımsızlığını ilan ederek hem insanları hem de makineleri karşısına almıştır. Neo'nun tek düşmanı insanlığın sonunu hazırlayan makineler değildir. Ajan Smith, her iki tarafı da tehdit etmektedir. Ancak bir sorun vardır. Neo, araf adındaki bir yerde hapsolmuş durumdadır. Öncelikle buradan kurtulmalı, sonra da herkesin kendisinden beklediği üzere önemli biri olduğunu tüm dünyaya göstermelidir.

MATRİX REVOLUTİONS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular:Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Mary Alice, Tanveer Atwal, Helmut Bakaitis

Tür: Aksiyon, Polisiye

Yapım Yılı: 2003 (129 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2003 Perşembe

Senaryo: Lana Wachowski

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce