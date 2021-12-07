Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 50. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan'ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.

Safiye'nin korktuğu başına gelir ve Tomris'in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir. Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye'ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır. Naci, Safiye'nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir.

Gülben, Esat'ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır. Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben'i hem Esat'ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

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