Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Muhteşem oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!

İlk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı dram türündeki Masumlar Apartmanı izleyicilerin beğenisini topluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı Yayın Tarihi: Her Salı - 20.00

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci'yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından "kirletilen" evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han'la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur.Safiye evi İnci'nin "kirinden" arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir.Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır.Esra Esat'tan Han'ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci'nin Han'la ilgili kafası iyice karışacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?