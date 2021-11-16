Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüya karakterini kim canlandırıyor?

Masumlar Apartmanı Rüya kimdir dizi gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı Rüya diziye yeni mi katıldı? Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi? Melisa Şenolsun'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI RÜYA KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Rüya (Melisa Şenolsun) : Esra'nın kuzenidir. Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir.

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini Melisa Şenolsun canlandırmaktadır.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncudur.

Melisa Şenolsun doğum tarihi : 24 Eylül 1996

Melisa Şenolsun kaç yaşında : 25 yaşında

Melisa Şenolsun nereli : İzmir

Melisa Şenolsun mesleği ne : Oyuncu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.

Şenolsun Türk aktör Mehmet Ozan Dolunay ile yaklaşık üç buçuk yıldır birliktelikten sonra çift 2019'da ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılından itibaren yönetmen Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı.

FİLMOGRAFİ

Sinema

2017 : Babam : Feride : Nihat Durak : Başrol Oyuncusu

2019 : Güzelliğin Portresi : Hilal : Umur Turagay : Başrol Oyuncusu

2021 : Kimya : Kimya : Umut Evirgen : Başrol Oyuncusu

Televizyon

2015 : Tatlı Küçük Yalancılar : Hande : Star TV : Başrol Oyuncusu

2015-2016 : Kiralık Aşk : Sude İplikçi : Star TV : Yardımcı karakter

2016-2017 : Umuda Kelepçe Vurulmaz : Ceren : FOX : Başrol Oyuncusu

2018 : Nefes Nefese : Rüya Kıran : Star TV : Başrol Oyuncusu

2020 : Menajerimi Ara : Kendisi : Star TV : Konuk oyuncu

2021-günümüz : Masumlar Apartmanı : Rüya : TRT 1 : Başrol Oyuncusu

Dijital

2019-2021 : Atiye : Cansu Özgürsoy/ Elif Kurtiz : Netflix : Başrol Oyuncusu

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