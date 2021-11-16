Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüya karakterini kim canlandırıyor?
Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bugün yeni bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümünde diziye yeni katılan karakterlerden olan Rüya kimdir merak edildi. İzleyiciler Rüya karakterini kim canlandırıyor araştırıyor. Peki, Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüya karakterini kim canlandırıyor? Masumlar Apartmanı Rüya aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? İşte bilgiler...
Masumlar Apartmanı Rüya kimdir dizi gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı Rüya diziye yeni mi katıldı? Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi? Melisa Şenolsun'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.
- Rüya (Melisa Şenolsun) : Esra'nın kuzenidir. Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir.
Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini Melisa Şenolsun canlandırmaktadır.
Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncudur.
Melisa Şenolsun doğum tarihi : 24 Eylül 1996
Melisa Şenolsun kaç yaşında : 25 yaşında
Melisa Şenolsun nereli : İzmir
Melisa Şenolsun mesleği ne : Oyuncu
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.
Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.
Şenolsun Türk aktör Mehmet Ozan Dolunay ile yaklaşık üç buçuk yıldır birliktelikten sonra çift 2019'da ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılından itibaren yönetmen Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı.
Sinema
- 2017 : Babam : Feride : Nihat Durak : Başrol Oyuncusu
- 2019 : Güzelliğin Portresi : Hilal : Umur Turagay : Başrol Oyuncusu
- 2021 : Kimya : Kimya : Umut Evirgen : Başrol Oyuncusu
Televizyon
- 2015 : Tatlı Küçük Yalancılar : Hande : Star TV : Başrol Oyuncusu
- 2015-2016 : Kiralık Aşk : Sude İplikçi : Star TV : Yardımcı karakter
- 2016-2017 : Umuda Kelepçe Vurulmaz : Ceren : FOX : Başrol Oyuncusu
- 2018 : Nefes Nefese : Rüya Kıran : Star TV : Başrol Oyuncusu
- 2020 : Menajerimi Ara : Kendisi : Star TV : Konuk oyuncu
- 2021-günümüz : Masumlar Apartmanı : Rüya : TRT 1 : Başrol Oyuncusu
Dijital
- 2019-2021 : Atiye : Cansu Özgürsoy/ Elif Kurtiz : Netflix : Başrol Oyuncusu
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