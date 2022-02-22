Masumlar Apartmanı oyuncuları | Masumlar Apartmanı Naci, Ceylan, Rüya, Neriman, Anne, Mazo kim? Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu!

Masumlar Apartmanı oyuncuları isimleri ve yaşları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosunu araştırıyor. Masumlar Apartmanı Naci, Ceylan, Rüya, Neriman, Anne, Mazo kim?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Safiye Derenoğlu (Ezgi Mola) : Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Naci'ye aşıktır. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez.

Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Naci'ye aşıktır. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez. Han Derenoğlu (Birkan Sokullu) : Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın abisidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer.

Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın abisidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer. Gülben Derenoğlu (Merve Dizdar) : Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Esat'a aşıktır. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir.

Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Esat'a aşıktır. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir. Rüya (Melisa Şenolsun) : Esra'nın kuzenidir. Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir.

Esra'nın kuzenidir. Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir. Ceylan Ongun (Aslıhan Gürbüz) : Han'ın eski nişanlısı.

Mazo (Armağan Oğuz)

Ege (Emir Özden)

Esat (Uğur Uzunel)

Hikmet (Metin Çoşkun)

Esra (Esra Ruşan)

Memduh (Atilla Şendil)

Esat (Uğur Uzunel)

Neriman (Gizem Katmer)

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

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