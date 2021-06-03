Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci arasında ilginç diyalog
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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci arasında ilginç diyalog

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci Birsen Altuntaş arasında sosyal medyada yaşanan diyalog dikkat çekti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile başrolü paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın, sezon finaline kısa bir süre kala diziden ayrılarak yeni projelerde yer alacağı iddiası, dizi kulislerini hareketlendirmişti. Dizide İnci karakterini canlandıran Farah Abdullah'ın ayrılık iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, ünlü oyuncudan hayranlarını hem sevindiren hem de şaşırtan bir çıkış geldi.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

DİYALOGLARI GÜNDEM OLDU

Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter'da gündeme getirdiği ayrılık iddialarını yanıtladı. Ünlü oyuncu, Altuntaş'ın "Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Yeni iş tekliflerini değerlendiriyor" iddiasına "Yoo" mesajıyla karşılık verdi. Ancak gazeteci iddiasında ısrar edince. İlginç bir diyalog ortaya çıktı.

HAKKINDAKİ İDDİALARA İLGİNÇ YANIT

Altuntaş'ın "Yoo mu? İş görüşmesi yapan dublörün o zaman" deyince Abdullah "Süper Şaka" dedi. Bunun üzerine "Her şakanın altında bir gerçek yatar atasözümüz de mevcut Farahçığım" yanıtıyla karşılaşan ünlü oyuncu bu yanıta "Hor şokonon oltondo bor gorçok yotor otosozonomoz do movcot Fohoçoğom" şeklinde karşılık verdi.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

HAYRANLARINDAN HEDİYE YAĞIYOR

Farah Zeynep Abdullah'a bu aralar hayranlarından hediye yağmaya da başladı. Kendisine gelen gizemli çiçekleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah, gizemli hayranına teşekkür ederken, rol arkadaşı Esra Ruşan ise "Tüm çiçekler sana geliyor gibi davranılıyor olabilir. Günde yedi çiçek gelemez Farah" diyerek durumu sorguladı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci arasında ilginç diyalog
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci arasında ilginç diyalog - Haberler Magazin
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