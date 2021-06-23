Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i boşanma sürecini çabuk atlattı! Çılgınlar gibi eğlendi

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu Merve Dizdar, 2018 yılında dünyaevine girdiği Gürhan Altundaşar'dan geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanma sürecini çabuk atlatan oyuncu, teknede çılgınlar gibi eğlendiği anlarını takipçileriyle paylaştı.

TRT1 ekranlarına bomba gibi giren ve büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde kendisini gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşandı. 2018 yılında dünyaevine giren çiftin, mutluluğu dilden dile dolaşıyordu. Bu karar, ikilinin hayranlarında da büyük üzüntüye neden oldu.

BOŞANMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ ÇABUK ATTI

Dizdar, boşanma kararı öncesi sosyal medya üzerinden eski eşi ile sürekli olarak paylaşımda bulunuyordu. Boşanma kararı sonrası ise Merve Dizdar'ın yaptığı paylaşımdaki mutluluğu gözlerden kaçmadı. Dizdar, tekne üzerinde bir arkadaşıyla eğlendiği anları takipçilerine aktardı. Bu mutlu paylaşım "Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'ı çabuk unuttu" yorumlarına neden oldu.

İşte Dizdar'ın o paylaşımları: