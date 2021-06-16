Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor
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Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin sezon finali bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin 42. bölümünde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, Kırmızı Oda'ya konuk oluyor. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i psikolojik sorunlarından kurtulabilmek için Doktor Hanım'dan yardım istiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde Budayıcıoğlu'nun TRT1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden sürpriz bir isim konuk olacak.

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Babası Vahit'in ölümünden sonra Mitra'nın babasının yasak aşkı olduğunu öğrenen Zafer, eşine geri dönme kararı alıyor. Karısıyla el ele tutuşarak Doktor Hanım'a gelen Zafer, karşısında Mitra'yı görüyor.

Masumlar Apartmanı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor

GÜLBEN, KIRMIZI ODA'YA GELİYOR

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben, Esat'ın annesinin istediklerini yapmak için tedavi olmaya karar veriyor. Bunun için harekete geçen Gülben, yardım almak için Doktor Hanım'ın kliniğine gidiyor.

Masumlar Apartmanı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor

Kırmızı Oda dizisinde Gülben'in hikayesinin yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor.

Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
ELA: hoşgeldin gülbennnn iki harika. dizi ilerleyen günlerde safiye ve han da gelsin lutfennnn
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor - Haberler Magazin
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