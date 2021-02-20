Masumlar Apartmanı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci sinemada romantik anlar yaşıyor
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Masumlar Apartmanı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci sinemada romantik anlar yaşıyor

20.02.2021 07:38 | Son Güncelleme: 20.02.2021 07:51

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen 23. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yıllar sonra Naci ile dışarı çıkan Safiye, bu sefer de sinemaya gidiyor. Ancak Naci'nin rahatsızlanması Safiye'yi şoka uğratıyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 23. yeni bölümüyle 23 Şubat Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak.

NACİ, SAFİYE'NİN YANINDA HASTALANIYOR

Masumlar Apartmanı'nın geçtiğimiz bölümünde ilk defa dışarıda buluşan Naci ve Safiye bu defa yıllar önce gezdikleri sokakları turluyor. Yıllar sonra sinemaya giden Safiye ve Naci romantik anlar yaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci sinemada romantik anlar yaşıyor

Ancak sinema salonundan çıkmadan talihsiz bir olay yaşanıyor. Filmin sonunda Naci'nin rahatsızlandığını gören Safiye, kendini suçlayarak sinir krizine giriyor ve annesinin hayalini görmeye başlıyor.

Masumlar Apartmanı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci sinemada romantik anlar yaşıyor

HAN VE İNCİ ARASINDA İPLER GERİLİYOR

Öte yandan Han ile İnci arasında yaşanan gerilim tırmanıyor. İnci ile eski sevgilisi Ceylan yüzünden arası açılan Han, kendini çöp işlerine vermeye başlıyor. Han'dan şüphelendiği için peşine düşen Esra ise eski kıyafetler içinde çöplükte olan Han'ın görüntülerini çekerek İnci'ye gönderiyor. Han'ın hareketleri karşısında şoke olan İnci bu defa da eski otomobili buluyor.

Masumlar Apartmanı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci sinemada romantik anlar yaşıyor
Masumlar Apartmanı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci sinemada romantik anlar yaşıyor
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