Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı hangi gün?

Masumlar Apartman dizisinden beklenen haber geldi. Metin Altıok şiiriyle yayınlanan fragman kısa sürede binlerce kez izlendi. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Masumlar Apartmanı hangi kanalda, hangi gün? Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon tarihi...

Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin müdavimleri "Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtını araştırma başladı. İşte Masumlar Apartmanı'nın 2. sezon fragmanı! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi 2. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan yeni sezon tanıtımına göre, Masumlar Apartmanı 14 Eylül Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranda olacak.