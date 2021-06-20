Masumlar Apartmanı'ndan ayrılığı çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılması nedeniyle hayranlarının büyük üzüntü yaşadığı ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, mavi saçlarını sarıya boyattı. Abdullah, Eylül ayında da saçlarında değişikliğe gideceğini söyledi.

TRT ekranlarının sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması nedeniyle hayranlarını şaşkınlığa uğratan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, uzun bir süre kullandığı mavi saçlarında değişikliğe giderek, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

EYLÜL'DE DE DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Ünlü isim çok konuşulan mavi saçlarına veda etti. Sekiz saate yakın kuaförde kalan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını hayranlarıyla paylaşınca beğeni topladı. Güzel oyuncu, Eylül ayı içerisinde de saçlarında değişiklik yapmayı planladığını söyledi.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşımlar: