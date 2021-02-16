Masumlar Apartmanı Naci kimdir, gerçek adı nedir? Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, ölecek mi?

Masumlar Apartmanı Naci kimdir, gerçek adı nedir? Masumlar Apartmanı yayınlanan yeni fragmanında Naci'nin bayıldığı ve yere düştüğü görülüyor. Bunun akabinde izleyiciler Naci ölecek mi, Naci öldü mü, neden düşüyor soruları sorulmaya başlandı. Peki, Naci öldü mü, diziden mi çıkacak? Tansel Öngel kimdir?

Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin ambulansla hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bunun ardından Naci ölecek mi soruları sorulmaya başlandı. Peki, Masumlar Apartmanı Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında? Tansel Öngel diziden mi ayrılacak?

MASUMLAR APARTMANI NACİKİMDİR? TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı yayınlanan 22. yeni bölümde Naci'nin ambulansla hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bunun ardından Naci ölecek mi, diziden mi ayrılacak soruları sorulmaya başlandı. Hastaneye götürülen Naci'nin ölmüş olduğunu düşünen Safiye ise büyük bir krize giriyor. Naci'ye neler olacağını yeni bölümde hep birlikte göreceğiz.

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, ölecek mi? Masumlar Apartmanı Naci neden bayılıyor, ölüyor mu? Naci kimdir?

MASUMLAR APARTMANI NACİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizide Naci karakterini "Tansel Öngel" canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

ROL ALDIĞI DİZİLER

Masumlar Apartmanı (2020) : Naci

Kırmızı Oda (2020) - Tarık

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) : Konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : Volkan

ROL ALDIĞI FİLMLER

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir