Masumlar Apartmanı İnci öldü mü, neden yok? Masumlar Apartmanı İnci (Farah Zeynep Abdullah) diziden mi ayrıldı, yok mu?

Masumlar Apartmanı İnci dizide yok mu, neden yok? Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı İnci diziden çıktı mı? Masumlar Apartmanı İnci neden yok? Masumlar Apartmanı İnci öldü mü, neden öldü?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN YOK?

Öte yandan, dizide baş rolde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı gündemde yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın, ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu belirtti ve ayrılmak istediğini yapım ekibine ilettiği söyleniyor. Dizi sezon finaline yaklaşırken, yeni sezonda Farah Zeynep Abdullah'ın kararının gerçek olup olmadığı ve İnci karakterinin akıbeti ise önümüzdeki yeni sezonda belli olacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Masumlar Apartmanı yayınlanan sezon finalinde İnci karakteri araba kazası sonrası öldü. Peki, Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı? TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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