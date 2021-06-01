Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah diziden çıkacak mı?

Salı akşamları TRT1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı 36. Bölümüyle izleyenleri yine ekrana kilitleyecek. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü beklenirken geçtiğimiz gün İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmak istediği iddiaları gündeme gelmişti. Bu konu ile ilgili olarak Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah diziden çıkacak mı? soruları gündeme geldi. Peki, Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu?

Salı akşamları TRT1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı 36. Bölümüyle izleyenleri yine ekrana kilitleyecek. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü beklenirken geçtiğimiz gün İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmak istediği iddiaları gündeme gelmişti. Bu konu ile ilgili olarak Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah diziden çıkacak mı? soruları gündeme geldi. Peki, Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah diziden çıkacak mı? İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI İNCİ AYRILIYOR MU?

Öte yandan, dizide baş rolde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı gündemde yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın, ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu belirtti ve ayrılmak istediğini yapım ekibine ilettiği söyleniyor. Dizi sezon finaline yaklaşırken, yeni sezonda Farah Zeynep Abdullah'ın kararının gerçek olup olmadığı ve İnci karakterinin akıbeti ise önümüzdeki yeni sezonda belli olacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!