Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim?
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Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim?

24.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:15
Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim?

Salı akşamlarını sevilen dizisi Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim? 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 27. bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı Ezgi Mola! Farah Zeynep Abdullah! Masumlar Apartmanı Naci!

27. bölümü ile 23 Mart akşamı ekrana gelen Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim?

MASUMLAR APARTMANI BAYRAM KİM?

Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Bayram karakteri dikkat çekmekte. Bayram karakterini başarılı oyuncu Meriç Özkaya canlandırmakta.

MERİÇ ÖZKAYA KİM?

Birçok dizide rol başarılı oyuncu, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan isim, "mericozkaya" hesabı ile gündelik yaşamından kareler paylaşıyor.

Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020

Payitaht Abdülhamid – 2018/ 2019

Diriliş Ertuğrul – 2018

Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018

Ev Kira Semt Bizim – 2018

Savaşçı (Kırmızı) – 2017

Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016

Acı Aşk – 2016

Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015

O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015

Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014

Çıngıraklı Top – 2009

Komedi Türk – 2008

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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