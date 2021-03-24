Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim?
Salı akşamlarını sevilen dizisi Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim? 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 27. bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı Ezgi Mola! Farah Zeynep Abdullah! Masumlar Apartmanı Naci!
27. bölümü ile 23 Mart akşamı ekrana gelen Masumlar Apartmanı Bayram kim? Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne? Meriç Aral kim?
MASUMLAR APARTMANI BAYRAM KİM?
Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Bayram karakteri dikkat çekmekte. Bayram karakterini başarılı oyuncu Meriç Özkaya canlandırmakta.
MERİÇ ÖZKAYA KİM?
Birçok dizide rol başarılı oyuncu, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan isim, "mericozkaya" hesabı ile gündelik yaşamından kareler paylaşıyor.
Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020
Payitaht Abdülhamid – 2018/ 2019
Diriliş Ertuğrul – 2018
Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018
Ev Kira Semt Bizim – 2018
Savaşçı (Kırmızı) – 2017
Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016
Acı Aşk – 2016
Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015
O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015
Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014
Çıngıraklı Top – 2009
Komedi Türk – 2008