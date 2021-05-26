Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can yalçın kimdir, kaç yaşında?
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Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can yalçın kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can yalçın kimdir, kaç yaşında?
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Masumlar Apartmanının son birkaç bölümünde seyirci karşısına geçen Anıl karakteri dikkat çekti. Selim Can Yalçın, dizide canlandırdığı Anıl karakteri ile dikkatleri üzerine toplarken hayatı da merak edilmeye başlandı. Peki, Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can yalçın kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Masumlar Apartmanının son birkaç bölümünde seyirci karşısına geçen Anıl karakteri dikkat çekti. Selim Can Yalçın, dizide canlandırdığı Anıl karakteri ile dikkatleri üzerine toplarken hayatı da merak edilmeye başlandı. Peki, Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can yalçın kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI ANIL KİMDİR?

TRT1 ' in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanının son birkaç bölümünde sıklıkla gördüğümüz Anıl karakteri ilgiyi üzerine topladı. Dizide kişilik bozukluğu olan, ürkütücü davranış, hal ve hareketleriyle dikkat çeken Anıl Gülben'e korku dolu anlar yaşatmasıyla biliniyor. Bunun yanında Anıl karakteri dizinin başrollerinde yer alan Han'a takık bir tip olarak da karşımıza çıkıyor.

SELİM CAN YALÇIN KİMDİR?

Selim Can Yılmaz, 1982 yılında İstanbul'da doğan tiyatro oyuncusudur.

İstanbul. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü '04 tam burslu mezun oldu. 2002'den itibaren İ.B.B.Şehir Tiyatroları ve çeşitli diğer tiyatrolarda oyuncu, yönetmen, besteci, eğitmen olarak çalışıyor.

60'dan fazla tiyatro yapımında çalıştı.

Çalıştığı işlerden bazıları:

-"Macbeth" _ I.B.B. Şehir Tiyatroları,Yönetmen: Ali Taygun, görevi veya oynadığı rol: (Malcolm)_2003;

-"Antigone" _ İstanbul Şehir Tiyatroları, Yöntmn.: Macit Koper, (oyuncu)_2003;

-"Danton'un Ölümü"-Yazar:G.Büchner_ Ş.T.(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları) Yön.:Dr.Roberto Ciullli, (asistan)_2004;

"Üç Kızkardeş"-Chekov_Ş.T., Yön.: Nikita Milivojeviç, (asistan)_2005;

-"Barut Fıçısı" - Dejan Dukovski _Ş.T., Y.:Yıldıray Şahinler, (oyuncu, besteci, yönetmen yardımcısı)_2006;

-"Kül" - S.CanYalçın-Özge Midilli _ Ş.T.GençlikGünleri, Yön.:S.CanYalçın, (besteci ve piyanist)_2007;

-"Leonce ile Lena"-Büchner_Ş.T.,Yön.:Y. Sertdemir, (oyuncu, besteci)_2008;

-"Öfke" - Osbourne_Ş.T.GençGünler, Yön.:Eraslan Sağlam, (Jimmy, besteci)_2008;

-"Mephisto" - Klaus Mann-Arian Mnouchkine_Ş.T.,Yön.:Ragıp Yavuz, (oyuncu, besteci, piyanist)_2009;

-"Surname2010" - Yiğit Sertdemir_Ş.T., (besteci)_2010;

-"Marat-Sade" - Peter Weiss_Ş.T.,Yön.:Ragıp Yavuz, (oyuncu)_2011;

-"Çağırılmayan Yakup" - Edip Cansever_DuendeTiyatro (G. Tataroğlu ile birlikte Yönetmen)_2015-2019,

-"Tartuffe-Bezirgan"_Moliere-İstanbul Halk Tiyatrosu_İ. H. T.,Y.:Yıldıray Şahinler (oyuncu)_2012;

-"ÖldünDuydunMu?"-Y.Sertdemir_AltıdanSonraTiyatro, Yön.:Yiğit Sertdemir (besteci)_2013;

-"Yuvaya Dönmek-Back Home" - A.Paoletti_Ş.T.,Yön.:Alessandra Paoletti _GençGünler:2012 ve'13-'14 repertuarı) (çevirmen, besteci, yönetmen yardımcısı, oyuncu, koordinatör)_2014; -"Define Adası"_Ş.T.Çocuk Oyunu (oyuncu 2015-2018);

-"Saadet Hanım"-A.L.Pala_Ş.T.,Yön.:Tolga Yeter (oyuncu, besteci)_2016;

-"Abelard-Müzikle İyileşmek" – Yazan: Ümit Eren Yurtsever - S.Can Yalçın_İşgal Laboratuvarı, (Yönetmen, besteci,oyuncu)_'17;

-"Hastalık Hastası"_Moliere_Ş.T., Yön.:T.Yeter (besteci)

Aldığı Ödüllerden Bazıları: 2009 Leonce and Lena, Yılın oyun müziği: "Afife Jale Tiyatro Ödülleri"2014 Yuvaya Dönmek, Yılın oyun müziği: "Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri".

-2013'ten itibaren düzenli çalışan, bağımsız, ticari olmayan bir yaratıcı oyunculuk ve hareket laboratuarı kurmuştur: "İşgal Laboratuvarı"

SELİM CAN YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Selim Can Yalçın 1982 doğumlu olup 39 yaşındadır.

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