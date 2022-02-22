Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1de Masumlar Apartmanı bugün 59. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 60. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanır mı? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 60. bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni fragman ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
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Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
Melisa Şenolsun : Rüya
Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
Atilla Şendil : Memduh Özdemir
Esra Ruşan : Esra Şafak
Uğur Uzunel : Esat Bilen
Tansel Öngel : Naci Ataç
Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
Emir Özden : Ege Özdemir
Gözde Mutluer