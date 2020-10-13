Masumlar Apartmanı 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 5. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, hangi kanalda?

TRT1 ekranlarında başlayan Masumlar Apartmanı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı konusu ne merak edildi. Masumlar Apartmanı 5. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumlar Apartmanı 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 5. bölüm kesintisiz izle!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE...

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı bugün 13 Ekim salı akşamı saat 20:00 'da yayınlanacak. Henüz gelecek bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çıktığında haber edeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Coşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege