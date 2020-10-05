Masumlar Apartmanı 4. bölüm 2. fragmanı fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle!

Her Salı saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 3. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?