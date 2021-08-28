Masumlar Apartmanı'na bomba transfer!
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Masumlar Apartmanı'na bomba transfer!

Masumlar Apartmanı'na bomba transfer!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinin oyuncu kadrosuna bomba bir isim katıldı. İşte detaylar...

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Masumlar Apartmanı dizisine yeni katılan isim Melisa Şenolsun oldu.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.

Masumlar Apartmanı'na bomba transfer!
Masumlar Apartmanı'na bomba transfer!
Masumlar Apartmanı'na bomba transfer!

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu
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