Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 30. Bölüm full HD izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 29. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 29. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 30. Bölüm full HD izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 29. bölümün ardından 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neriman'ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci'nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman'ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.

Gülben'in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye'yle karşı karşıya gelir. Yağmur'un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han'ın canını sıkar. Esra ise Esat'a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

MASUMLAR APARTMANI 29. SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!