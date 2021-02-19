Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 23. bölüm izle full izle!

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MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında 23. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM ÖZETİ



İnci'nin kararından sonra Han sefalet içindedir. İnci Han'dan farklı değil ama kararının arkasında. Han'ın moralini yükseltmek için ev halkı çabalarken Neriman, okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında, Ege'nin kaçtığı bir şey Neriman'ı şok eder. Ancak Ege'nin bir sonraki hamlesi Neriman'ı yok eder. Kardeşi ve Han'ın sevdiklerinden ayrılmasına dayanamayan Gülben, beklenmedik birinden Han ve İnci'yi bir araya getirmesine yardım etmesini ister. İnci'nin nerede kaldığını öğrenen Han, son bir kez konuşmaya çalışır. Evdeki düzeni eski günlere döndürmeye çalışan Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir.