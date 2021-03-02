Masumlar Apartmanı 24. Bölüm fragmanı izle! Çöp daire açılıyor! TRT1'de yayınlanacak 24. Bölüm Masumlar Apartmanında bu hafta neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 24. Bölümüyle ekrana gelecek. TRT1' de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın 24. Bölüm fragmanı yayında. Masumlar Apartmanı 24. Bölüm fragmanı izle! TRT1'de yayınlanacak 24. Bölüm Masumlar Apartmanında bu hafta neler olacak? 24. Bölüm hakkında merak edilenler haberimizde!

Bu akşam ekranların sevilen dizisi olan Masumlar Apartmanı24. Bölümü yayınlanacak. Bu bölümde çöp daire açılıyor! TRT1' de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın 24. Bölüm fragmanı yayında. Masumlar Apartmanı 24. Bölüm fragmanı izle! TRT1'de yayınlanacak 24. Bölüm Masumlar Apartmanında bu hafta neler olacak? 24. Bölüm hakkında merak edilenler haberimizde!

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Masumlar Apartmanı'nın geçen hafta 23 Şubat'ta yayınlanan 23. bölümünden sonra gözler 24. Bölüm fragmanına çevrildi. 24. Bölümde neler olacak? Bu akşam yayınlanacak bölümde çöp daire açılıyor!

24. Bölüm Masumlar Apartmanında bu hafta neler olacak?

Çöp daire açılıyor!

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

İşte Masumlar Apartmanı 24. Bölüm fragmanı