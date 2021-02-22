Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı full izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 23. bölüm 2. fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Masumlar Apartmanı var mı? Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı full izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Masumlar Apartmanı var mı? Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı full izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 23. bölüm 2. fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı 23 Şubat Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naci'nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur. İnci'nin ise Naci'nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han'ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan'ın künyesini bulması, bir yandan da Naci'ye olanlar İnci'yi allak bullak etmiştir Han ise İnci'yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci'nin şüphelerini iyice artırır. Esra'nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben'in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!