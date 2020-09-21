Masumlar Apartmanı 2. bölüm 2. fragmanı paylaşıldı! Masumlar Apartmanı 1. bölüm izle
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Masumlar Apartmanı 2. bölüm 2. fragmanı paylaşıldı! Masumlar Apartmanı 1. bölüm izle

Masumlar Apartmanı, TRT1'in yeni dizileri arasında yer alıyor. ilk bölümü ile izleyeni derinden etkileyen Masumlar Apartmanı 2. bölüm fragmanı da yayımlandı. Masumlar Apartmanı konusu nedir?

21.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:32

Masumlar Apartmanı konusu ile olduğu kadar oyunularıyla da dikkat çekiyor. TRT1'de salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 2. bölüm fragmanı haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE...

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM FRAGMANI

İnci'nin yeni bir başlangıç için taşındığı apartmanda, şans eseri karşısına çıkan Han ve ailesi ile karşılaşır. Safiye'nin, İnci ve ailesini karşılaması ise olaylı olur. Bu durumu telafi etmek isteyen Han, Safiye'yi özür dilemesi konusunda zorlar.

Masumlar Apartmanı 2. bölüm 2. fragmanı paylaşıldı! Masumlar Apartmanı 1. bölüm izle

1. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar ApartmanI dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından esinlenerek oluşturuldu. Yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorulara yanıt arayacağı Masumlar Apartmanı'nın ilk bölümünde; Safiye ve Gülben ciddi boyutta takıntılara sahip iki kardeştir. Evde pamuk ipliğine bağlı bir düzenleri vardır. Erkek kardeşleri Han olmadığında her şey birbirine girmektedir. Han her zamanki gibi o gece de isten çıkıp bir an önce eve girmek ister. Aksi halde evde kriz çıkacaktır. Aniden karşısına çıkan İnci yüzünden kaza yapar ve hastanelik olur. Kendini suçlu hisseden İnci ise, yanında kalacak kimsesi olmayan Han'a refakat eder. Vakit ilerledikçe birbirlerinden etkilenmeye başlarlar. Ancak ikisi de adım atacak cesareti bulamaz. Olaylı geçen hastane gecesinden sonra Han ve İnci, bir daha görüşmeyeceklerinden emin şekilde vedalaşır. Ancak sonraki karşılaşmaları, sadece onların değil, ailelerinin de hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Masumlar Apartmanı 2. bölüm 2. fragmanı paylaşıldı! Masumlar Apartmanı 1. bölüm izle

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

TRT1'de yayımlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı, gerçek bir hikayeden esinlenerek ekrana geliyor. Dizinin kadrosunda; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun yer alıyor.

Masumlar Apartmanı 2. bölüm 2. fragmanı paylaşıldı! Masumlar Apartmanı 1. bölüm izle

Kaynak: Haberler.com

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