Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

OGM Pictures yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir. Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur. Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. 19. bölüm ile dikkatleri üzerine çeken yapımın henüz yeni bölümü paylaşılmadı. 19. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Ezgi Mola,

Merve Dizdar,

Farah Zeynep Abdullah,

Birkan Sokullu,

Gizem Katmer,

Emir Özden,

Uğur Uzunel

MASUMLAR APARTMANI İZLE!